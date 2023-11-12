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12 ноября, 02:30

Транспорт

"Мой район. Навигатор": кондиционеры в метро перевели на зимний режим работы

"Мой район. Навигатор": кондиционеры в метро перевели на зимний режим работы

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Кондиционеры в московском метрополитене перевели на зимний режим работы. Специалисты подготовили вентиляцию к смене времени года, а также проверили тепловые сети и систему обогрева лестничных сходов – она помогает не появляться наледи на ступенях.

Также промыли воздушно-тепловые завесы на входах и выходах из метро и вернули около шести тысяч вторых дверей. Они помогают эффективно сохранять тепло в вестибюлях.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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