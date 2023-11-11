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11 ноября, 01:45

Транспорт

"Мой район. Навигатор": БКЛ попала в Книгу рекордов России

"Мой район. Навигатор": БКЛ попала в Книгу рекордов России

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Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро попала в Книгу рекордов России благодаря двухпутным тоннелям. Они признаны самыми протяженными в стране – более 11,5 километра.

Тоннели проложены на западе и востоке БКЛ, где линия пересекает крупные водоемы. Самые длинные подводные перегоны расположены между станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники".

Также эта линия метро самая протяженная кольцевая в мире – свыше 70 километров. Построена она была рекордными темпами – всего за 10 лет. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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