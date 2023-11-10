"Мой район. Навигатор": стартовала международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ стала центром притяжения для москвичей и гостей столицы. Масштабное мероприятие стартовало 4 ноября, его организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики.

Свои экспозиции там представляют все 89 российских регионов, у каждого из них есть собственный стенд. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".