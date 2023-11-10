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Новости

10 ноября, 03:05

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"Мой район. Навигатор": стартовала международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": стартовала международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ

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Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ стала центром притяжения для москвичей и гостей столицы. Масштабное мероприятие стартовало 4 ноября, его организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики.

Свои экспозиции там представляют все 89 российских регионов, у каждого из них есть собственный стенд. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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