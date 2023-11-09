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09 ноября, 03:05

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"Мой район. Навигатор": рыбный рынок откроется возле станции метро "Косино" в ноябре

"Мой район. Навигатор": рыбный рынок откроется возле станции метро "Косино" в ноябре

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В столице готовится к открытию специализированный рыбный рынок. Он будет находиться возле станции метро "Косино".

Площадь нового рынка – около 3,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже можно будет купить всевозможную рыбную продукцию, а на втором этаже откроют фудкорт. Там предложат попробовать готовые блюда, а также посетить кулинарные мастер-классы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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