09 ноября, 02:30Город
"Мой район. Навигатор": новые поезда запустят на Замоскворецкой линии метро в 2024 году
По Замоскворецкой линии столичного метро в 2024 году начнут курсировать новые поезда. Модель "Москва-2020" может похвастаться широкими дверными проемами, сквозными проходами между вагонами и удобными сидениями.
Машинисты уже начали проходить обучение управлению новыми поездами. Переподготовку пройдут несколько сотен специалистов.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор