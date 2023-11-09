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09 ноября, 02:30

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"Мой район. Навигатор": новые поезда запустят на Замоскворецкой линии метро в 2024 году

"Мой район. Навигатор": новые поезда запустят на Замоскворецкой линии метро в 2024 году

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По Замоскворецкой линии столичного метро в 2024 году начнут курсировать новые поезда. Модель "Москва-2020" может похвастаться широкими дверными проемами, сквозными проходами между вагонами и удобными сидениями.

Машинисты уже начали проходить обучение управлению новыми поездами. Переподготовку пройдут несколько сотен специалистов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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