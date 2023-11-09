"Мой район. Навигатор": новые поезда запустят на Замоскворецкой линии метро в 2024 году

По Замоскворецкой линии столичного метро в 2024 году начнут курсировать новые поезда. Модель "Москва-2020" может похвастаться широкими дверными проемами, сквозными проходами между вагонами и удобными сидениями.

Машинисты уже начали проходить обучение управлению новыми поездами. Переподготовку пройдут несколько сотен специалистов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".