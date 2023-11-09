"Мой район. Навигатор": предстоящая зима в Москве может быть мягкой

Синоптики сообщили, что зима в Москве может быть мягкой. На данный момент в городе стоят непривычные для начала ноября температуры. Уже установлено несколько рекордов.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, с большой вероятностью температурные показатели грядущей зимы будут около и выше нормы. Кроме того, зима обещает быть неоднородной – погода будет меняться от частых оттепелей до 20-градусных морозов.

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