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08 ноября, 04:40

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"Мой район. Навигатор": больше 750 новых деревьев высадят в столице в 2023 году

"Мой район. Навигатор": больше 750 новых деревьев высадят в столице в 2023 году

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В 2023 году в столице высадят более 750 новых деревьев, сообщил мэр Сергей Собянин. При озеленении выбирают породы, которые более устойчивы к городской среде. Как правило, это липы, рябины, клены, декоративные яблони, красные дубы и березы.

Этой осенью деревья украсят пространства около Марьинских прудов-регуляторов, Воробьевскую набережную и Аллею славы звезд зимних Олимпийских игр, Южный речной вокзал, а также территории Дворца пионеров и парка имени 40-летия ВЛКСМ. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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