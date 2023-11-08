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08 ноября, 03:10

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"Мой район. Навигатор": парк 40-летия ВЛКСМ благоустроили на юго-западе Москвы

"Мой район. Навигатор": парк 40-летия ВЛКСМ благоустроили на юго-западе Москвы

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После благоустройства парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе Москвы появилась новая зона отдыха. В проекте учли особый охранный статус этой территории.

Зона отдыха превышает две тысячи квадратных метров. Там отреставрировали сохранившиеся скульптуры, а также воссоздали утраченные. Кроме того, в парке восстановили три фонтана, обустроили детские площадки и зону воркаута. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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