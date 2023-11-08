08 ноября, 01:00Город
"Мой район. Навигатор": кондиционеры в столичном метро перевели на зимний режим работы
Кондиционеры в столичном метро перевели на зимний режим работы. Об этом сообщает Дептранс.
В ведомстве добавили, что системами кондиционирования оснащены более 60% составов. Специалисты уже проверили тепловые сети и систему обогрева лестничных сходов, промыли воздушно-тепловые завесы на входах и выходах из метро. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор