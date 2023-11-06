06 ноября, 05:15Общество
"Мой район. Навигатор": Московский метрополитен ведет прием талантливых исполнителей
Московский метрополитен ведет прием талантливых авторов и исполнителей в рамках шестого сезона проекта "Музыка в метро". Это уникальная возможность порадовать пассажиров, усовершенствовать свое мастерство и обрести новых слушателей.
Победители конкурса получат право выступать в метро, возможность самостоятельно выбирать площадку и время концерта, а еще они получат бейдж уличного музыканта. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор