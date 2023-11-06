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06 ноября, 05:15

Общество

"Мой район. Навигатор": Московский метрополитен ведет прием талантливых исполнителей

"Мой район. Навигатор": Московский метрополитен ведет прием талантливых исполнителей

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Московский метрополитен ведет прием талантливых авторов и исполнителей в рамках шестого сезона проекта "Музыка в метро". Это уникальная возможность порадовать пассажиров, усовершенствовать свое мастерство и обрести новых слушателей.

Победители конкурса получат право выступать в метро, возможность самостоятельно выбирать площадку и время концерта, а еще они получат бейдж уличного музыканта. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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