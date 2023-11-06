"Мой район. Навигатор": БКЛ улучшила транспортную доступность в столице

Достопримечательности Москвы стали ближе и доступнее. Все благодаря Большой кольцевой линии Московского метрополитена. На крупнейшем в мире метрокольце можно добраться до многих интересных мест столицы гораздо быстрее.

Теперь дорога даже до отдаленных от центра достопримечательностей не требует много времени. Теперь парк "Ходынское поле" находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро "ЦСКА".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

