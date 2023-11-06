Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 02:15

Транспорт

"Мой район. Навигатор": БКЛ улучшила транспортную доступность в столице

"Мой район. Навигатор": БКЛ улучшила транспортную доступность в столице

Новости часа: на указателях в Москве установили более 4 тыс инфополей с QR-кодами

В Москве продлили аренду самокатов и электровелосипедов

В столице продлили аренду самокатов и электровелосипедов в связи с теплой погодой

В Москве продлили аренду самокатов и электровелосипедов

Парковка в Москве 5 ноября работает по графику воскресенья

В Митине появились абонементы на перехватывающей парковке

Спрос на электромобили вырос в Москве

Московское метро почти за 90 лет своей истории прошло большой путь развития

В Москве станут быстрее 17 наземных маршрутов

Достопримечательности Москвы стали ближе и доступнее. Все благодаря Большой кольцевой линии Московского метрополитена. На крупнейшем в мире метрокольце можно добраться до многих интересных мест столицы гораздо быстрее.

Теперь дорога даже до отдаленных от центра достопримечательностей не требует много времени. Теперь парк "Ходынское поле" находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро "ЦСКА".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика