"Мой район. Навигатор": "Английский клуб" находился во дворце на Тверской улице

Жителям столицы рассказали, где в Москве располагалось первое в России джентельменское собрание. Оно находилось во дворце на Тверской улице.

Там находился "Английский клуб", который был настоящим центром общественной и политической жизни России. Он открылся там в 1831 году. Численность собрания варьировалась от 300 до 400 человек. А попасть туда хотели около тысячи кандидатов.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

