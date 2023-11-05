Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 05:10

Общество

"Мой район. Навигатор": "Английский клуб" находился во дворце на Тверской улице

"Мой район. Навигатор": "Английский клуб" находился во дворце на Тверской улице

"Мой район. Навигатор": пять вагонов метро станут экспонатами Музея транспорта Москвы

"Мой район. Навигатор": в Южном Тушине продолжается ремонт моста через канал имени Москвы

Новости часа: суд в Москве арестовал блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве

На выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон Сбера

Музей под открытым небом готовят к открытию на Красной площади

В День народного единства стартовала выставка "Россия" на ВДНХ

Выставка "Россия" стартовала на ВДНХ

Музей под открытым небом откроется на Красной площади 5 ноября

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ обновили к открытию выставки-форума "Россия"

Жителям столицы рассказали, где в Москве располагалось первое в России джентельменское собрание. Оно находилось во дворце на Тверской улице.

Там находился "Английский клуб", который был настоящим центром общественной и политической жизни России. Он открылся там в 1831 году. Численность собрания варьировалась от 300 до 400 человек. А попасть туда хотели около тысячи кандидатов.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городобществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика