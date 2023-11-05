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05 ноября, 03:15

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"Мой район. Навигатор": пять вагонов метро станут экспонатами Музея транспорта Москвы

"Мой район. Навигатор": пять вагонов метро станут экспонатами Музея транспорта Москвы

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Пять вагонов метро разных лет станут экспонатами Музея транспорта Москвы. Основное здание музея откроется в гараже архитектора Константина Мельникова. Там же можно будет увидеть еще 53 экспоната, посвященные транспортной тематике: автобусы, трамваи, городскую спецтехнику, извозчичьи экипажи, грузовые и легковые автомобили. Многие из них действительно уникальны – они сохранились в одном или нескольких экземплярах.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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