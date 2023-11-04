"Мой район. Навигатор": детеныш панды из Московского зоопарка начала слышать и видеть

Детеныш панды из Московского зоопарка начала слышать и видеть. По словам сотрудников, маленькая панда много лаяла. Это может означать, что она начала видеть окружающие предметы и слышать звуки нового для нее мира.

Самка появилась на свет в конце августа у пары Жуи и Дин-Дин, живущих в Московском зоопарке. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".