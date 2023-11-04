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04 ноября, 04:35

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"Мой район. Навигатор": детеныш панды из Московского зоопарка начала слышать и видеть

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Детеныш панды из Московского зоопарка начала слышать и видеть. По словам сотрудников, маленькая панда много лаяла. Это может означать, что она начала видеть окружающие предметы и слышать звуки нового для нее мира.

Самка появилась на свет в конце августа у пары Жуи и Дин-Дин, живущих в Московском зоопарке. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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