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04 ноября, 03:35

Спорт

"Мой район. Навигатор": лыжная база открылась на Воробьевых горах

"Мой район. Навигатор": лыжная база открылась на Воробьевых горах

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На Воробьевых горах открылась лыжная база. Для спортсменов оборудовали раздевалки, помещения для занятий общей физической подготовкой и зоны для хранения инвентаря.

Также на территории Воробьевых гор работают склоны, трамплины для прыжков и детская школа. Известно, что рядом с лыжной базой строятся несколько зданий и для других спортсменов. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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