"Мой район. Навигатор": лыжная база открылась на Воробьевых горах

На Воробьевых горах открылась лыжная база. Для спортсменов оборудовали раздевалки, помещения для занятий общей физической подготовкой и зоны для хранения инвентаря.

Также на территории Воробьевых гор работают склоны, трамплины для прыжков и детская школа. Известно, что рядом с лыжной базой строятся несколько зданий и для других спортсменов. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".