04 ноября, 03:35Спорт
"Мой район. Навигатор": лыжная база открылась на Воробьевых горах
На Воробьевых горах открылась лыжная база. Для спортсменов оборудовали раздевалки, помещения для занятий общей физической подготовкой и зоны для хранения инвентаря.
Также на территории Воробьевых гор работают склоны, трамплины для прыжков и детская школа. Известно, что рядом с лыжной базой строятся несколько зданий и для других спортсменов. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор