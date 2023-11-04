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Новости

Новости

04 ноября, 01:15

Город

"Мой район. Навигатор": столичные библиотеки подготовили более 50 мероприятий к 4 ноября

"Мой район. Навигатор": столичные библиотеки подготовили более 50 мероприятий к 4 ноября

"Сити": топ-5 ноябрьских концертов в столице

"Сити": топ-5 концертов в столице в ноябре

Выставка-форум "Россия" на ВДНХ будет бесплатной

Выставка-форум "Россия" продлится до 12 апреля

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Ролик к открытию выставки-форума "Россия" покажут на Останкинской телебашне

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Международная выставка-форум "Россия" начнется на ВДНХ 4 ноября

В столичных парках, культурных центрах и библиотеках отметят День народного единства. 4, 5 и 6 ноября москвичей ждут более 50 мероприятий: литературные гостиные, концерты, мастер-классы, квесты, познавательные прогулки с гидами и интеллектуальные игры.

Центральным событием праздничных дней станет открытие для посетителей павильона "Атом" на ВДНХ. Это пространство, которое совмещает функции музея, научного центра и лектория, построили с нуля. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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