"Мой район. Навигатор": новый сезон открылся в Московской усадьбе Деда Мороза

В Московской усадьбе Деда Мороза открылся новый сезон. В резиденции декораторы и флористы обновили интерьеры. Гостей ждут интерактивные экскурсионные программы, мультимедийные квесты и выставка "Елка десятилетия".

Также известно, что экскурсионная программа в этом году называется "Формула Нового года". Дети вместе со Снеговиком будут проходить квест с головоломками и заданиями.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".