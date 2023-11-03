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03 ноября, 03:10

Общество

"Мой район. Навигатор": новый сезон открылся в Московской усадьбе Деда Мороза

"Мой район. Навигатор": новый сезон открылся в Московской усадьбе Деда Мороза

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В Московской усадьбе Деда Мороза открылся новый сезон. В резиденции декораторы и флористы обновили интерьеры. Гостей ждут интерактивные экскурсионные программы, мультимедийные квесты и выставка "Елка десятилетия".

Также известно, что экскурсионная программа в этом году называется "Формула Нового года". Дети вместе со Снеговиком будут проходить квест с головоломками и заданиями.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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