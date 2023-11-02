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02 ноября, 03:20

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"Мой район. Навигатор": московские фонтаны законсервировали до весны

"Мой район. Навигатор": московские фонтаны законсервировали до весны

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Все столичные фонтаны законсервировали на зиму. Специалисты комплекса городского хозяйства проделали большую работу – сначала из систем слили воду, затем провели очистку скульптур, чаш и оборудования, промыли сооружения. После они демонтировали подводную подсветку и другие важные элементы. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями укрыли особыми конструкциями.

В течении зимы все объекты будут готовить к новому сезону. Их проверят, а также обновят насосы, фильтры.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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