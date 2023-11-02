02 ноября, 03:20Город
"Мой район. Навигатор": московские фонтаны законсервировали до весны
Все столичные фонтаны законсервировали на зиму. Специалисты комплекса городского хозяйства проделали большую работу – сначала из систем слили воду, затем провели очистку скульптур, чаш и оборудования, промыли сооружения. После они демонтировали подводную подсветку и другие важные элементы. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями укрыли особыми конструкциями.
В течении зимы все объекты будут готовить к новому сезону. Их проверят, а также обновят насосы, фильтры.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор