"Мой район. Навигатор": 1 млн автомобилей проехал по проспекту Багратиона за 1,5 месяца

Один миллион машин проехал по открытому в сентябре проспекту Багратиона. Уникальная бессветофорная магистраль, ставшая дублером Кутузовского проспекта, растянулась почти на 22 километра вместе со съездами, эстакадами, путепроводом и мостом.

Шестиполосная дорога идет от центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Магистраль улучшила транспортную ситуацию для 700 тысяч жителей столицы и Подмосковья.

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