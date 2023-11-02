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02 ноября, 02:35

Транспорт

"Мой район. Навигатор": 1 млн автомобилей проехал по проспекту Багратиона за 1,5 месяца

"Мой район. Навигатор": 1 млн автомобилей проехал по проспекту Багратиона за 1,5 месяца

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Один миллион машин проехал по открытому в сентябре проспекту Багратиона. Уникальная бессветофорная магистраль, ставшая дублером Кутузовского проспекта, растянулась почти на 22 километра вместе со съездами, эстакадами, путепроводом и мостом.

Шестиполосная дорога идет от центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Магистраль улучшила транспортную ситуацию для 700 тысяч жителей столицы и Подмосковья.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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