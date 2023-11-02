02 ноября, 02:35Транспорт
"Мой район. Навигатор": 1 млн автомобилей проехал по проспекту Багратиона за 1,5 месяца
Один миллион машин проехал по открытому в сентябре проспекту Багратиона. Уникальная бессветофорная магистраль, ставшая дублером Кутузовского проспекта, растянулась почти на 22 километра вместе со съездами, эстакадами, путепроводом и мостом.
Шестиполосная дорога идет от центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Магистраль улучшила транспортную ситуацию для 700 тысяч жителей столицы и Подмосковья.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор