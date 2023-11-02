02 ноября, 00:20Город
"Мой район. Навигатор": благоустройство московского парка "Яуза" выполнено примерно на 90%
В 2024 году москвичи смогут полностью обойти один из самых протяженных и живописных парков столицы. Парк "Яуза" готов на 90%. Общая площадь зеленой территории составит 20 километров.
В этом году в порядок привели еще несколько участков – вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Они были в хорошем состоянии, поэтому масштабных работ не потребовалось.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор