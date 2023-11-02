Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 00:20

Город

"Мой район. Навигатор": благоустройство московского парка "Яуза" выполнено примерно на 90%

"Мой район. Навигатор": благоустройство московского парка "Яуза" выполнено примерно на 90%

Новости часа: почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации

Столичные гостиницы забронированы на 70% в период праздничных выходных

Новости часа: воздух в столичном регионе днем 1 ноября прогрелся почти до летних отметок

Московский зоопарк перешел за зимний график работы

Москвичам рассказали о масштабной программе озеленения магистралей столицы

"Деньги 24": число электромобилей в Москве к 2030 году может превысить 300 тыс

Все платные парковочные места в Москве будут отмечать синим цветом

Новости часа: расписание поездов на МЦД-4 изменится с 4 по 6 ноября

"Сити": три лучших спектакля к 200-летию Александра Островского

В 2024 году москвичи смогут полностью обойти один из самых протяженных и живописных парков столицы. Парк "Яуза" готов на 90%. Общая площадь зеленой территории составит 20 километров.

В этом году в порядок привели еще несколько участков – вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Они были в хорошем состоянии, поэтому масштабных работ не потребовалось.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика