"Мой район. Навигатор": благоустройство московского парка "Яуза" выполнено примерно на 90%

В 2024 году москвичи смогут полностью обойти один из самых протяженных и живописных парков столицы. Парк "Яуза" готов на 90%. Общая площадь зеленой территории составит 20 километров.

В этом году в порядок привели еще несколько участков – вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Они были в хорошем состоянии, поэтому масштабных работ не потребовалось.

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