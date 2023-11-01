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01 ноября, 04:10

Транспорт

"Мой район. Навигатор": прием заявок в проект "Музыка в метро" продлится до 12 ноября

"Мой район. Навигатор": прием заявок в проект "Музыка в метро" продлится до 12 ноября

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Московский метрополитен ждет талантливых авторов и исполнителей. В данный момент идет прием заявок на шестой сезон проекта "Музыка в метро". Это уникальная возможность порадовать пассажиров, усовершенствовать свое мастерство и обрести новых слушателей.

Победители конкурса получат право выступать в метро, возможность самостоятельно выбирать площадку и время концерта, а еще они получат бейдж уличного музыканта. Среди локаций проекта – станция метро "Курская", переход со станции "Театральная" на "Охотный ряд" и другие.

Прием заявок на шестой сезон проекта продлится до 12 ноября. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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