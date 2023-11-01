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Новости

01 ноября, 03:15

Город

"Мой район. Навигатор": выставка "Железнодорожная модель" открылась на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": выставка "Железнодорожная модель" открылась на ВДНХ

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Международная выставка-форум "Россия" стартует на ВДНХ 4 ноября

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ открылась выставка под названием "Железнодорожная модель". Посетители увидят макеты железных дорог страны в миниатюре. Они воссоздают работу станций, пассажирских поездов и грузовых составов.

В экспозиции также есть точные копии редких моделей. Например, гости смогут увидеть паровоз серии ИС из коллекции Политехнического музея, а также большие копии первых поездов, созданных в начале XIX века в Англии и России.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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