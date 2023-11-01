"Мой район. Навигатор": БКЛ улучшила транспортную доступность в столице

Достопримечательности столицы стали ближе и доступнее. Все благодаря Большой кольцевой линии. На крупнейшем в мире метрокольце можно добраться до многих интересных мест Москвы гораздо быстрее. Да и сама новая линия подземки вызывает неподдельный интерес у пассажиров.

Теперь дорога даже до отдаленных от центра достопримечательностей не требует много времени. Например, парк "Ходынское поле" теперь находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро "ЦСКА".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".