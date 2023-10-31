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31 октября, 03:10

Город

"Мой район. Навигатор": выставка "Реставраторы. Новый слой" проходит в парке "Зарядье"

"Мой район. Навигатор": выставка "Реставраторы. Новый слой" проходит в парке "Зарядье"

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В подземном музее парка "Зарядье" проходит выставка "Реставраторы. Новый слой". Она посвящена этой уникальной профессии, специалистам, которые восстанавливают древние памятники культуры и архитектуры.

В экспозиции представлены работы студентов и выпускников всех московских вузов, где есть профильное отделение реставрации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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