31 октября, 03:10Город
"Мой район. Навигатор": выставка "Реставраторы. Новый слой" проходит в парке "Зарядье"
В подземном музее парка "Зарядье" проходит выставка "Реставраторы. Новый слой". Она посвящена этой уникальной профессии, специалистам, которые восстанавливают древние памятники культуры и архитектуры.
В экспозиции представлены работы студентов и выпускников всех московских вузов, где есть профильное отделение реставрации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор