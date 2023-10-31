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31 октября, 02:35

Транспорт

"Мой район. Навигатор": 5 вагонов метро разных лет станут экспонатами Музея транспорта

"Мой район. Навигатор": 5 вагонов метро разных лет станут экспонатами Музея транспорта

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Пять вагонов метро разных лет станут экспонатами Музея транспорта Москвы. Основное здание откроется в гараже архитектора Константина Мельникова. Там же можно будет увидеть еще 53 экспоната, посвященные транспортной тематике: автобусы, трамваи, городскую спецтехнику, извозчичьи экипажи, грузовые и легковые автомобили.

Многие из них действительно уникальны – они сохранились в одном или нескольких экземплярах. Во всем экспозиционном пространстве будет 415 инсталляций.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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