"Мой район. Навигатор": 5 вагонов метро разных лет станут экспонатами Музея транспорта

Пять вагонов метро разных лет станут экспонатами Музея транспорта Москвы. Основное здание откроется в гараже архитектора Константина Мельникова. Там же можно будет увидеть еще 53 экспоната, посвященные транспортной тематике: автобусы, трамваи, городскую спецтехнику, извозчичьи экипажи, грузовые и легковые автомобили.

Многие из них действительно уникальны – они сохранились в одном или нескольких экземплярах. Во всем экспозиционном пространстве будет 415 инсталляций.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".