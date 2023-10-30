30 октября, 04:30Город
"Мой район. Навигатор": в Раменках отремонтировали "дом-кольцо"
В Раменках отремонтировали дом без углов, или как его еще называют "дом-кольцо".
Эту экспериментальную многоэтажку на улице Довженко возвели в 1976 году по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова. Примечательное здание нуждалось в обновлении. Специалисты Фонда капитального ремонта заменили внутренние инженерные системы и отремонтировали фасад дома.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор