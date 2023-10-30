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Новости

30 октября, 04:30

Город

"Мой район. Навигатор": в Раменках отремонтировали "дом-кольцо"

"Мой район. Навигатор": в Раменках отремонтировали "дом-кольцо"

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В Раменках отремонтировали дом без углов, или как его еще называют "дом-кольцо".

Эту экспериментальную многоэтажку на улице Довженко возвели в 1976 году по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова. Примечательное здание нуждалось в обновлении. Специалисты Фонда капитального ремонта заменили внутренние инженерные системы и отремонтировали фасад дома.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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