"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о самом крупном католическом храме в РФ

Самый крупный в России католический храм, который находится на Малой Грузинской улице в Москве, построили в 1900 году. Проект собора Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии создал архитектор Фома Богданович-Дворжецкий.

Предполагают, что прообразом для фасада послужил собор в Вестминстерском аббатстве, а для купола – купол собора в Милане. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".