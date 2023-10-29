29 октября, 05:20Город
"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о самом крупном католическом храме в РФ
Самый крупный в России католический храм, который находится на Малой Грузинской улице в Москве, построили в 1900 году. Проект собора Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии создал архитектор Фома Богданович-Дворжецкий.
Предполагают, что прообразом для фасада послужил собор в Вестминстерском аббатстве, а для купола – купол собора в Милане. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор