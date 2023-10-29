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29 октября, 05:20

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о самом крупном католическом храме в РФ

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о самом крупном католическом храме в РФ

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Самый крупный в России католический храм, который находится на Малой Грузинской улице в Москве, построили в 1900 году. Проект собора Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии создал архитектор Фома Богданович-Дворжецкий.

Предполагают, что прообразом для фасада послужил собор в Вестминстерском аббатстве, а для купола – купол собора в Милане. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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