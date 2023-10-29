"Мой район. Навигатор": в Москве начали реставрацию фасада церкви Вознесения Господня

Реставрация фасадов церкви Вознесения Господня началась в музее-заповеднике "Коломенское". Уникальный памятник архитектуры 16 века входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Специалисты займутся цоколем, галереей и шатром церкви. Они очистят металлические элементы и элементы из белого камня, обработают их защитными составами, заменят деформированные части, восстановят историческую кладку и декор.

Завершить работы могут в следующем году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".