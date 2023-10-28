"Мой район. Навигатор": на территории ВДНХ отреставрировали два исторических павильона

На территории выставочного комплекса отреставрировали два исторических павильона – "Зерно" и "Мясная промышленность". В 90-е годы там располагались магазины и офисы, теперь же зданиям удалось вернуть их привычный облик и смысл.

В павильоне "Зерно" отреставрировали позолоченный шпиль со звездой. В павильоне "Мясная промышленность" особое внимание уделили парадному входу.

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