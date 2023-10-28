Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 03:55

Город

"Мой район. Навигатор": на территории ВДНХ отреставрировали два исторических павильона

"Мой район. Навигатор": на территории ВДНХ отреставрировали два исторических павильона

"Мой район. Навигатор": специалисты завершили благоустройство улицы Удальцова

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Молоко и сыр

Российское общество "Знание" запустило авторские экскурсии на ВДНХ

Коммунальную технику в Москве начнут переводить на электротягу в 2024 году

Число пользователей перехватывающих парковок в Москве увеличилось на 24%

Новости часа: в ТиНАО обустроили новые места для прогулок и активного отдыха

"Сити": столичные концерты, которые пройдут в конце октября

Теплолюбивые животные перешли во внутренние вольеры Московского зоопарка

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку щебня

На территории выставочного комплекса отреставрировали два исторических павильона – "Зерно" и "Мясная промышленность". В 90-е годы там располагались магазины и офисы, теперь же зданиям удалось вернуть их привычный облик и смысл.

В павильоне "Зерно" отреставрировали позолоченный шпиль со звездой. В павильоне "Мясная промышленность" особое внимание уделили парадному входу.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика