"Мой район. Навигатор": специалисты завершили благоустройство улицы Удальцова

В юго-западном округе завершили благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии "Проспект Вернадского", в частности, улицы Удальцова. Главной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты от жилых домов к станции метро и Парку имени 50-летия Октября.

Специалисты расширили тротуары и заменили их покрытие. На проезжей части обновили асфальт.

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