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28 октября, 02:15

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"Мой район. Навигатор": специалисты завершили благоустройство улицы Удальцова

"Мой район. Навигатор": специалисты завершили благоустройство улицы Удальцова

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В юго-западном округе завершили благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии "Проспект Вернадского", в частности, улицы Удальцова. Главной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты от жилых домов к станции метро и Парку имени 50-летия Октября.

Специалисты расширили тротуары и заменили их покрытие. На проезжей части обновили асфальт.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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