"Мой район. Навигатор": водный комплекс на Манежной площади начали готовить к зиме

Водный комплекс на Манежной площади готовят к зимнему сезону. Специалисты комплекса городского хозяйства отключили 12 фонтанов, слили воду из чаш, промыли все гранитные поверхности и демонтировали струеобразующие элементы.

Теперь эксперты приступят к плановому ремонту оборудования. Подобная работа идет по всему городу.

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