27 октября, 04:20Город
"Мой район. Навигатор": водный комплекс на Манежной площади начали готовить к зиме
Водный комплекс на Манежной площади готовят к зимнему сезону. Специалисты комплекса городского хозяйства отключили 12 фонтанов, слили воду из чаш, промыли все гранитные поверхности и демонтировали струеобразующие элементы.
Теперь эксперты приступят к плановому ремонту оборудования. Подобная работа идет по всему городу.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор