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27 октября, 04:20

Город

"Мой район. Навигатор": водный комплекс на Манежной площади начали готовить к зиме

"Мой район. Навигатор": водный комплекс на Манежной площади начали готовить к зиме

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Водный комплекс на Манежной площади готовят к зимнему сезону. Специалисты комплекса городского хозяйства отключили 12 фонтанов, слили воду из чаш, промыли все гранитные поверхности и демонтировали струеобразующие элементы.

Теперь эксперты приступят к плановому ремонту оборудования. Подобная работа идет по всему городу.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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