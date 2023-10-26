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26 октября, 03:40

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"Мой район. Навигатор": цветники в Москве начали готовить к следующему сезону

"Мой район. Навигатор": цветники в Москве начали готовить к следующему сезону

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Цветники в Москве начали готовить к следующему сезону. Специалисты организуют подкормку растений удобрениями, а также проведут обработку от вредителей. Это делается для того, чтобы многолетние растения пережили холода и весной снова распустились.

Также специалисты приступили к высадке тюльпанов. Эту работу необходимо выполнить до конца октября. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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