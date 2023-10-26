"Мой район. Навигатор": цветники в Москве начали готовить к следующему сезону

Цветники в Москве начали готовить к следующему сезону. Специалисты организуют подкормку растений удобрениями, а также проведут обработку от вредителей. Это делается для того, чтобы многолетние растения пережили холода и весной снова распустились.

Также специалисты приступили к высадке тюльпанов. Эту работу необходимо выполнить до конца октября. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".