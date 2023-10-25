"Мой район. Навигатор": московские цветники начали готовить к зиме

Московские цветники начали готовить к зиме. В октябре специалисты комплекса городского хозяйства занимаются многолетними растениями, которые взойдут в следующем теплом сезоне. Они организуют подкормку растений удобрениями, а также проводят обработку от вредителей.

Кроме того, цветы к следующему сезону тоже готовят заранее – например, тюльпаны нужно высадить до конца октября. Работы необходимо завершить до наступления холодов, чтобы луковицы успели укорениться, но при этом не прорасти.

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