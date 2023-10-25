25 октября, 01:05Город
"Мой район. Навигатор": началась реставрация фасадов церкви в Коломенском
В Москве начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня, которая входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Мастера приведут в порядок цоколь, галерею, шатер и все элементы из белого камня. Их очистят от повреждений, заменят деформированные части, а также восстановят историческую кладку и декор.
Реставрацию планируют завершить в 2024 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор