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Новости

25 октября, 01:05

Город

"Мой район. Навигатор": началась реставрация фасадов церкви в Коломенском

"Мой район. Навигатор": началась реставрация фасадов церкви в Коломенском

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В Москве начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня, которая входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Мастера приведут в порядок цоколь, галерею, шатер и все элементы из белого камня. Их очистят от повреждений, заменят деформированные части, а также восстановят историческую кладку и декор.

Реставрацию планируют завершить в 2024 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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