"Мой район. Навигатор": началась реставрация фасадов церкви в Коломенском

В Москве начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня, которая входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Мастера приведут в порядок цоколь, галерею, шатер и все элементы из белого камня. Их очистят от повреждений, заменят деформированные части, а также восстановят историческую кладку и декор.

Реставрацию планируют завершить в 2024 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".