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24 октября, 03:00

Город

"Мой район. Навигатор": в Раменках отремонтировали дом без углов

"Мой район. Навигатор": в Раменках отремонтировали дом без углов

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В Раменках отремонтировали дом без углов. Эту экспериментальную многоэтажку на улице Довжэнко возвели в 1976 году по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова. Примечательное здание нуждалось в обновлении.

Специалисты фонда капитального ремонта заменили внутренние инженерные системы и отремонтировали фасад дома. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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