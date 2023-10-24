"Мой район. Навигатор": в Раменках отремонтировали дом без углов

В Раменках отремонтировали дом без углов. Эту экспериментальную многоэтажку на улице Довжэнко возвели в 1976 году по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова. Примечательное здание нуждалось в обновлении.

Специалисты фонда капитального ремонта заменили внутренние инженерные системы и отремонтировали фасад дома. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".