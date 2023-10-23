"Мой район. Навигатор": в Москве приступили к высадке тюльпанов

В Москве приступили к высадке тюльпанов. Весной радовать москвичей будут около 15 миллионов растений.

Все работы будут проведены в октябре, до наступления холодов. Луковицы цветов должны успеть укорениться, но при этом не прорасти. После высадки цветы задекорируют разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить растения от сильных морозов.

Общая площадь клумб превысит 200 тысяч квадратных метров. Цветы по традиции украсят городские улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства.

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