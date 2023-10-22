"Мой район. Навигатор": в столице к 2030 году построят три новые линии метро

В столице к 2030 году построят три новые линии метро: Троицкую, Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую. Кроме того, появится пятый Московский центральный диаметр (МЦД-5).

Строительство Бирюлевской линии протяженностью 22,2 километра начнется в ближайшие годы. На ней построят десять станций. Для жителей района, которые сейчас добираются на автобусах до станции метро "Царицыно", улучшится транспортная доступность с вводом Бирюлевской линии. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".