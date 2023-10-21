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21 октября, 04:40

Город

"Мой район. Навигатор": завершена реставрация потолочной живописи в павильоне "Зерно"

"Мой район. Навигатор": завершена реставрация потолочной живописи в павильоне "Зерно"

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На ВДНХ реставраторы завершили работу над потолочной живописи в павильоне "Зерно". Плафону смогли вернуть первоначальный облик, несмотря на глубокие повреждения. На плафоне изображено голубое небо, облака и красные знамена.

Почти два года стены павильона были скрыты за строительными лесами. Теперь на шпиле вновь появилась рубиновая звезда. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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