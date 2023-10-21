"Мой район. Навигатор": завершена реставрация потолочной живописи в павильоне "Зерно"

На ВДНХ реставраторы завершили работу над потолочной живописи в павильоне "Зерно". Плафону смогли вернуть первоначальный облик, несмотря на глубокие повреждения. На плафоне изображено голубое небо, облака и красные знамена.

Почти два года стены павильона были скрыты за строительными лесами. Теперь на шпиле вновь появилась рубиновая звезда. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".