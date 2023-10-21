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"Мой район. Навигатор": реставрация барельефов на станции "Новокузнецкая"

"Мой район. Навигатор": реставрация барельефов на станции "Новокузнецкая"

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На станции "Новокузнецкая" продолжается реставрация барельефов. Одному из главных украшений исторической станции возвращают первоначальный вид.

В 2023 году гипсовому фризу, посвященному Красной Армии, исполнится 80 лет. Авторы барельефов с изображениями защитников Родины – известные скульпторы Саул Рабинович и Николай Штамм. После реставрации произведение искусства будет выглядеть так же, как его задумывали скульпторы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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