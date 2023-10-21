"Мой район. Навигатор": выставка "Куплю гараж" открылась в столице

"Куплю гараж" – так называется новая выставка, организованная в столице. Это совместный проект Музея Москвы, а также Музея Транспорта. Она посвящена гаражной культуре: когда 18 квадратных метров становились местом самовыражения для миллионов людей.

Посетители смогут увидеть автомобили из фондов музея, а также легендарные машины движения "Самавто" из частных коллекций. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".