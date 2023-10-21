Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:20

Город

"Мой район. Навигатор": выставка "Куплю гараж" открылась в столице

"Мой район. Навигатор": выставка "Куплю гараж" открылась в столице

Жителям столицы рассказали о строительстве новых мостов в Москве

Новости часа: парк поездов "Ласточка" подготовили к работе зимой на МЦК

В ЦВЗ "Манеж" открылся экспортный форум "Сделано в России"

Новости часа: в Москве в марте планируют запустить развязку МКАД с улицей Верхние Поля

В московских ТЦ начали продавать новогодние украшения

Собянин рассказал о скором окончании реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязок на МКАД

Москвичи поделились кадрами с белками на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

"Куплю гараж" – так называется новая выставка, организованная в столице. Это совместный проект Музея Москвы, а также Музея Транспорта. Она посвящена гаражной культуре: когда 18 квадратных метров становились местом самовыражения для миллионов людей.

Посетители смогут увидеть автомобили из фондов музея, а также легендарные машины движения "Самавто" из частных коллекций. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городдосугвыставкивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика