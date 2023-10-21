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"Мой район. Навигатор": выставка "Куплю гараж" открылась в столице
"Куплю гараж" – так называется новая выставка, организованная в столице. Это совместный проект Музея Москвы, а также Музея Транспорта. Она посвящена гаражной культуре: когда 18 квадратных метров становились местом самовыражения для миллионов людей.
Посетители смогут увидеть автомобили из фондов музея, а также легендарные машины движения "Самавто" из частных коллекций. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор