"Мой район. Навигатор": в Москве начали высаживать тюльпаны к следующему сезону

В столице начали высаживать тюльпаны, а распустятся они уже следующей весной. Всего радовать москвичей будут около 15 миллионов растений.

Все работы нужно успеть провести в октябре, дело в особенностях технологии. Высадку необходимо завершить до наступления холодов, чтобы луковицы успели укорениться, но при этом не прорасти.

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