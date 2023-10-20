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20 октября, 03:10

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"Мой район. Навигатор": в Москве начали высаживать тюльпаны к следующему сезону

"Мой район. Навигатор": в Москве начали высаживать тюльпаны к следующему сезону

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В столице начали высаживать тюльпаны, а распустятся они уже следующей весной. Всего радовать москвичей будут около 15 миллионов растений.

Все работы нужно успеть провести в октябре, дело в особенностях технологии. Высадку необходимо завершить до наступления холодов, чтобы луковицы успели укорениться, но при этом не прорасти.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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