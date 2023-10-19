"Мой район. Навигатор": несколько общественных пространств благоустроили в столице

Комфортные общественные пространства на месте заброшенных территорий. Такие изменения происходят практически в каждом районе столицы.

Например, в Преображенском, рядом с центром "Янтарь", организовали спортивно-игровую зону. Раньше здесь был пустырь. Работы по благоустройству уже полностью завершились.

В итоге там появились пространства с лавочками и качелями, удобные пешеходные дорожки. На детской площадке установили игровой комплекс и карусель.

Активное благоустройство идет и в других районах. Так, в Савеловском районе на месте старых гаражей на пересечении первой Хуторской и Башиловской улиц организовали пешеходную зону. А в Молжаниновском районе место отдыха появилось возле пруда на 2-й Подрезковой улице.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".