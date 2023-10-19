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19 октября, 02:35

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"Мой район. Навигатор": строительство моста через Нагатинский затон завершено на 15%

"Мой район. Навигатор": строительство моста через Нагатинский затон завершено на 15%

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В столице строят мост, который будет одним из самых красивых в городе. Он пройдет через Нагатинский затон. Пешеходный мост достроят следующей осенью.

На данный момент конструкция готова на 15%. Строители начали возводить основные опоры.

Длина пешеходного моста – 220 метров. Он свяжет Корабельную и Коломенскую улицы. Жители района Нагатинский затон смогут быстрее добираться до одноименной станции Большой кольцевой линии, остановок общественного транспорта и торговых центров. На мосту сделают полосу для велосипедистов, а по середине конструкции организуют зону отдыха с лавочками.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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