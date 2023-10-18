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18 октября, 03:50

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"Мой район. Навигатор": завершено благоустройство у Центра фигурного катания в Ясеневе

"Мой район. Навигатор": завершено благоустройство у Центра фигурного катания в Ясеневе

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В Ясеневе привели в порядок территорию возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. На месте сквера между Тарусской и Ясногорской улицами раньше был неухоженный и неосвещенный пустырь. Теперь у жителей появилось уникальное пространство, которое вписалось в архитектурное решение района.

Специалисты создали зону с искусственными холмами разной высоты. Среди них высадили клены, кусты из кизильника и гортензии. Следующей весной озеленение продолжат.

Кроме того, там организовали шесть детских площадок и несколько спортивных. Теперь можно будет играть в баскетбол и мини-футбол.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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