"Мой район. Навигатор": завершено благоустройство у Центра фигурного катания в Ясеневе

В Ясеневе привели в порядок территорию возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. На месте сквера между Тарусской и Ясногорской улицами раньше был неухоженный и неосвещенный пустырь. Теперь у жителей появилось уникальное пространство, которое вписалось в архитектурное решение района.

Специалисты создали зону с искусственными холмами разной высоты. Среди них высадили клены, кусты из кизильника и гортензии. Следующей весной озеленение продолжат.

Кроме того, там организовали шесть детских площадок и несколько спортивных. Теперь можно будет играть в баскетбол и мини-футбол.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".