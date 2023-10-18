"Мой район. Навигатор": представлена перспективная схема развития столичного метро

В столице к 2030 году значительно вырастет количество станций столичного метро. В городе завершат работу над долгожданными транспортными проектами. Так, для москвичей станут доступны Троицкая, Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии метро. Еще на схеме должен появится пятый центральный диаметр.

Строительство Бирюлевской линии развернется в ближайшие два года. Она протянется на 22 километра, на ней построят 10 станций.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".