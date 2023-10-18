"Мой район. Навигатор": Царицынский рынок начал работу после реконструкции

В столице после реконструкции открыли Царицынский рынок. Он находится рядом с будущем крупным городским вокзалом. В него войдут станции метро, МЦД, а также остановки наземного транспорта.

Царицынский рынок теперь один из самых современных в Москве. Комфортное и безопасное торговое пространство создали в здании 1991 года постройки. Там полностью обновили фасад и кровлю, изменили и планировку здания, а еще установили два лифта. Обновленный рынок сможет принимать в два раза больше посетителей.

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