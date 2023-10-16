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16 октября, 02:20

Культура

"Мой район. Навигатор": фотовыставка в честь Марка Захарова работает в Москве

"Мой район. Навигатор": фотовыставка в честь Марка Захарова работает в Москве

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Юбилей режиссера Марка Захарова отмечают в "Ленкоме"

В историю отечественного кинематографа вошли фильмы Марка Захарова. Один из самых известных – "Формула любви" – показали в столичном кинотеатре "Москино Музейный" к 90-летию режиссера. Там прошел юбилейный вечер и специальный показ картины 1984 года.

Кроме того, к 90-летию со дня рождения Марка Захарова на Никитском бульваре работает фотовыставка. На ней можно увидеть фотографии мастера вместе с друзьями, коллегами, кадры с репетиций и съемок фильмов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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