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16 октября, 00:30

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"Мой район. Навигатор": пассажиры совершили более 6 млн поездок на МЦД-4

"Мой район. Навигатор": пассажиры совершили более 6 млн поездок на МЦД-4

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С открытием Четвертого диаметра улучшилась транспортная доступность многих районов Москвы. За первый месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили более шести миллионов поездок.

Диаметры подходят не только для загородных поездок, жители столицы активно пользуются ими и внутри Москвы. По ним в среднем совершается 270 тысяч поездок по столице ежедневно. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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