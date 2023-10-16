"Мой район. Навигатор": пассажиры совершили более 6 млн поездок на МЦД-4

С открытием Четвертого диаметра улучшилась транспортная доступность многих районов Москвы. За первый месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили более шести миллионов поездок.

Диаметры подходят не только для загородных поездок, жители столицы активно пользуются ими и внутри Москвы. По ним в среднем совершается 270 тысяч поездок по столице ежедневно. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".