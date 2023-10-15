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15 октября, 01:45

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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о реконструкции зданий театров

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о реконструкции зданий театров

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В Москве активно реконструируют здания театров. За последние 10 лет в порядок привели 80 театральных пространств.

Сейчас специалисты занимаются комплексной реконструкцией Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова на Поварской улице. Его построили еще в 1930-е годы и с тех пор ни разу не ремонтировали. Все работы планируют завершить в 2024 году. Это будет одно из самых высокотехнологичных театральных помещений в России.

Реконструкция идет и в Театре Сатиры на Триумфальной площади. Специалисты отремонтируют знаменитый купол, а также приведут в порядок фасад здания. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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