14 октября, 02:30Город
"Мой район. Навигатор": новый участок дублера Люблинской улицы начнут строить в 2023 году
В столице подготовили масштабный проект строительства дублера Люблинской улицы. Известно, что работы начнутся до конца 2023 года.
Дублер расположится на участке от Третьего транспортного кольца до пересечения с Московским скоростным диаметром. Протяженность новой дороги составит больше 13 километров. По проекту возведут две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор