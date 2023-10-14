"Мой район. Навигатор": новый участок дублера Люблинской улицы начнут строить в 2023 году

В столице подготовили масштабный проект строительства дублера Люблинской улицы. Известно, что работы начнутся до конца 2023 года.

Дублер расположится на участке от Третьего транспортного кольца до пересечения с Московским скоростным диаметром. Протяженность новой дороги составит больше 13 километров. По проекту возведут две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода.

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